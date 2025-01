Calciomercato.it - Due di picche al Napoli e Conte: nuovo accordo con l’Inter

I nerazzurri sfideranno il Milan nel derby che metterà in palio la Supercoppa Italiana, mentre la dirigenza di Viale della Liberazione risponde sul mercato alle mosse del club partenopeoSarà derby lunedì sera a Riad nella finalissima di Supercoppa. Il Milan dopo la vittoria in rimonta sulla Juventus raggiunge i cugini del, che proveranno a conquistare il terzo trionfo consecutivo nella competizione.Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itSimone Inzaghi punta quindi al tris e potrebbe farlo senza un titolarissimo come Marcus Thuram, costretto ad uscire alvallo della semifinale contro l’Atalanta per un problema all’adduttore della coscia. I nuovi accertamenti al quale si sottoporrà il francese nelle prossime ore saranno decisivi, con Taremi (in vantaggio) e Correa in preallarme per una maglia da titolare in attacco per affiancare capitan Lautaro Martinez.