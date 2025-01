Bergamonews.it - Da martedì 7 gennaio modifiche agli orari feriali dei tram della Linea Teb T1

Ranica. Teb comunica che dal 72025 glideiT1 Bergamo-Albino subiranno delledio al fine di agevolare i passeggeri nello scambio con le coincidenze dei treni per Milano e per favorire il rientro in cittàstudenti che frequentano i corsi serali.Le prime corse del mattino in partenza da Ranica con direzione Albino sono anticipate di 6 minuti (Ranica 5:30, Alzano Centro 5:32, Alzano Sopra 5:34, Nembro Camozzi 5:36, Nembro Centro 5:38, Nembro Saletti 5:40, Pradalunga 5:42, Albino 5:45).Le prime corse del mattino in partenza da Albino con direzione Bergamo sono anticipate di 4 minuti (Albino 5:50 Pradalunga 5:52, Nembro Saletti 5:54, Nembro Centro 5:55, Nembro Camozzi 5:57, Alzano Sopra 5:59, Alzano Centro 6:01, Ranica 6:03, Torre Boldone 6:07, Bg Martinella 6:09, Bg Negrisoli 6:10, Bg Redona 6:12, Bg Bianzana 6:14, Bg San Fermo 6:15, Bg Borgo Palazzo 6:17, Bergamo FS 6:20).