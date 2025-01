Gossipnews.tv - Chiara Ferragni Incinta? Le Nuove Indiscrezioni!

Leggi su Gossipnews.tv

? La visita in clinica alimenta le, ma la verità resta avvolta nel mistero. Ecco che cosa è accaduto!Il mondo del gossip è in fermento:sarebbe in attesa del suo terzo figlio? L’indiscrezione si fa strada dopo che l’influencer è stata avvistata presso la clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa dove ha dato alla luce la sua secondogenita, Vittoria. Secondo il magazine Oggi,ha trascorso oltre un’ora nella struttura, accompagnata dalle sue guardie del corpo. Un dettaglio che ha subito alimentato speculazioni sulla possibilità di una nuova gravidanza.In questo scenario, Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno della, viene indicato come il probabile futuro papà. La relazione tra i due sembra essere molto seria, al punto che chi li conosce bene parla di desideri comuni legati alla famiglia.