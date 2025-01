Bergamonews.it - Chi è Djiram Sadate, accusato dell’omicidio in via Tiraboschi: l’ex ragazza e la spesa al Carrefour dove lavorava la vittima

Bergamo. Si chiamail presunto autoredi Mamadi Tunkara, il vigilante gambiano di 36 anni ucciso venerdì pomeriggio a coltellate in viaa Bergamo.Il sospettato, 28 anni, originario del Togo, ha confessato sabato durante l’interrogatorio in Questura. Prima si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi quando gli agenti della Squadra Mobile lo stavano per accompagnare in carcere ha cambiato idea. Ha fatto richiamare l’avvocato e ha iniziato a parlare, a raccontare la sua versione dei fatti. leggi anche Omicidio di viaLe immagini del presunto assassino in fuga, rincorso da un passante: “Fermati, fermati!” Ma chi è? Il giovane è un richiedente asilo che aveva inoltrato la prima richiesta nel 2019 a Palermo, richiesta che era stata negata e reiterata lo scorso settembre a Bergamo.