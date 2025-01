Panorama.it - Arte: In Italia non c'è solo il Futurismo

Cosa accade inal tempo del, come ci suggerisce la mostra di Roma? Prima dell’avanguardia futurista, da cui tutto ha origine, un gruppo di artisti a Faenza, in chiusura dell’esperienza simbolista, apre a nuovi linguaggi. Si tratta del Cenacolo baccariniano, dal nome di Domenico Baccarini (Faenza 1882-1907), pittore, disegnatore e scultore simbolista, con formazione a Firenze, poi a Roma da Giovanni Prini, e ritorno a Faenza.Ne fanno p: Domenico Rambelli (Faenza 1886-Roma 1972), che studia inizialmente con Antonio Berti alla Scuola di arti e mestieri, va a Parigi a conoscere l’opera di Bourdelle e Rodin, e rinnova il genere monumentale: suoi, il Monumento ai caduti di Viareggio e il Monumento a Francesco Baracca a Lugo (1936); Ercole Drei (Faenza 1886-Roma 1973), prima completa la formazione con Berti, poi al Cenacolo, a Firenze in Accademia, quindi Roma dove insegna alle Belle Arti (1927-1957), fra Decadentismo e recupero di classicità; Francesco Nonni (Faenza 1885-1976), pittore, incisore e ceramista, prigioniero di guerra dopo Caporetto, fonda la rivista Xilografia (1924), gusto che dal Liberty si converte al Déco; Giovanni Guerrini (Imola 1887-Roma 1997), architetto e pittore, fatti studi con Berti, promotore dell’ammodernamento delle arti applicate nella rivista Cellini, progetta con Ernesto Lapadula e Mario Romano, il Palazzo della Civiltà e del lavoro all’Eur (1937-1940); Giuseppe Ugonia (1881-1944), allievo di Berti, pittore e litografo; Orazio Toschi (Lugo 1887-Firenze 1972), pittore viene invitato nel 1919 da Marinetti a farsi futurista; Pietro Melandri (Faenza 1885-Roma 1976), negli anni Trenta si afferma come raffinato ceramista Déco in collaborazione con Gio Ponti.