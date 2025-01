A Firenze la Befana si cala dalla Loggia dei Lanzi

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ladall’alto anche a, il 6 gennaio. Ogni anno, come consuetudine, ladei Vigili del Fuoco torna a volare in Piazza della Signoria a. E? quanto avverra? nel pomeriggio del 6 gennaio, nell’ambito dell’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini died a quelli di passaggio in citta?.L’invito, rivolto a tutti i bimbi, e? di presentarsi in piazza alle 15: poco dopo ladara? prova di capacita? acrobatiche,ndositerrazza sopra lae distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori. Nella difficile discesa aerea, l’anziana signora sara? aiutata da cinque valorosi vigili del fuoco che le daranno assistenza e attraverso l’utilizzo di tecniche dita su corda Saf (Speleo alpino fluviale), la porteranno a terra per incontrare i piccoli fan.