Volley la top 10 delle migliori giocatrici | Paola Egonu al primo posto altre 4 italiane in classifica

L’Italia si prende la scena nel mondo della pallavolo.ball World ha stilato ladiecial mondo:è stata collocata al, Monica De Gennaro al sesto, Myriam Sylla al settimo e Alessia Orro al nono.Un anno straordinario per le ragazze di Conegliano e della Nazionale Italiana, che ha visto le azzurre di Julio Velasco trionfare prima in Nations League e poi alle Olimpiadi di Parigi, traguardo già entrato nella storia di questo sport, sommato a una stagione pazzesca per la squadra allenata da Daniele Santarelli che ha conquistato tutti i trofeicompetizioni a cui ha preso parte, laureandosi tricampione d’Italia (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa), campione d’Europa ed infine del Mondo ad Hangzhou, in Cina.Vedere nella top 10 così tanteche hanno militato o militano tuttora nella Serie A1 femminile, non è dunque una sorpresa.