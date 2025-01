Volandri ospite del Lemon Bowl | La Davis a Bologna? Uno stimolo in più per la Nazionale Quinta partecipazione per la maltese Arpa

Leggi su Sportface.it

Giocare un punto, esultare, girarsi verso le tribune e, all’improvviso, vedere Filipposugli spalti del proprio campo: per alcuni dei ragazzi impegnati nelWork 365 Sporfie deve essere stata una sorpresa davvero particolare. Il capitano della, bicampione di Coppa, è passato dal Foro Italico per salutare amici e assistere ad alcune sfide della prestigiosa rassegnastraniera, dedicata alle categorie under 10, 12 e 14. Nella giornata dei secondi turni, il livello delle sfide ha raggiunto altissime vette, come accade da ben 41 edizioni. La giornata di sabato 4 gennaiorà tutti i quarti di finale nella cornice del Foro italico e come da tradizione sarà uno dei momenti più interessanti per i tanti appassionati che seguono abitualmente l’evento.