Ilgiorno.it - Vimercate, barista violentata e rapinata: a giudizio l’aggressore

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza Brianza), 3 Gennaio 2025 - La Procura di Monza ha chiesto ilimmediato per Alessandro Gaudioso, il 20ennenell'ospedale diarrestato dai carabinieri perché ritenuto lo stupratore che il 13 luglio scorso ha rapinato e violentato sotto la minaccia di una pistola una35enne titolare di un locale del centro, all'apertura, alle 6.30 del mattino. Il processo, chiesto dalla titolare delle indagini, la pm Francesca Gentilini, per violenza sessuale e rapina aggravate, è stato fissato a marzo ma il giovane, detenuto nel carcere di Pavia, potrebbe decidere di venire giudicato con il rito abbreviato che prevede lo 'sconto' di un terzo della pena in caso di condanna. L'arresto è arrivato dopo 10 giorni di indagini serrate, alle quali ha dato un contributo decisivo anche la vittima.