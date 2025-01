Ilveggente.it - Verona-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la diciannovesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45:, diretta tv e.Poco meno di un mese fa, dopo la fragorosa sconfitta casalinga con l’Empoli (quarta di fila), il futuro di Paolo Zanetti sulla panchina delsembrava appeso a un filo. Si vociferava di un possibile esonero, poi la proprietà, in mancanza di alternative, decise di tornere sui propri passi, dando un’altra possibilità all’ex tecnico di Venezia ed Empoli. Scelta più che mai azzeccata, visto che da allora gli scaligeri danno l’impressione di aver voltato pagina.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itNelle ultime tre giornate di campionato sono arrivate due vittorie esterne (entrambe per 3-2) contro Parma e Bologna.