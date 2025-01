Lettera43.it - Usa, l’allarme dell’Fbi: «Possibili nuovi attentati come a New Orleans»

L’Fbi e il Dipartimento per la Sicurezza Interna hanno inviato un avviso urgente a circa 18 mila dirigenti delle forze dell’ordine statunitensi, chiedendo di mantenere un livello di «massima vigilanza», per il rischio diattacchi. A riportarlo Fox News. Nel memo, le autorità federali sottolineano che, pur in assenza di minacce specifiche, è fondamentale rimanere pronti a fronteggiare eventuali situazioni simili a quanto accaduto a New.La Casa Bianca: «Attentato a Newopera di un lupo solitario»L’attentato, secondo fonti Cnn, per la Casa Bianca non è legato a organizzazioni straniere o a eventi geopoliticila caduta del regime siriano di Bashar Assad. Al momento, l’attacco viene considerato opera di un lupo solitario. Intanto presidente Joe Biden e la first lady Jill visiteranno Newil 6 gennaio per incontrare le famiglie delle vittime, i rappresentanti della comunità locale e le autorità cittadine.