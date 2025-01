Lettera43.it - Ue, von der Leyen alle prese con una grave polmonite: «Annullati tutti gli impegni»

Leggi su Lettera43.it

Ursula von derha annullato i suoiprevisti per le prime due settimane di gennaio a causa di una. A comunicarlo è stato il portavoce aggiunto della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker, spiegando che tra gli appuntamenti cancellati vi sono il discorso a Lisbona e il viaggio a Danzica, programmato per il lancio della presidenza polacca del Consiglio dell’Unione Europea. Von der, 66 anni e recentemente confermata per un secondo mandato alla guida della Commissione.Ursula von der(Imagoeconomica).Articolo completo: Ue, von dercon una: «gli» dal blog Lettera43