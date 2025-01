Puntomagazine.it - Trianon Viviani, inizio del nuovo anno tra musica dal vivo e letteratura

Nel teatro della Canzone napoletana prende il via la seconda parte della stagione “Live in Napoli” con il concerto di Antonio Onorato, ill improvvisato dei Bugiardini e il doppio incontro della rassegna “Pietre miliari” con Manlio Santanelli e Antonella MoreaDa venerdì 10 a domenica 12 gennaioPrende il via la seconda parte della stagione teatrale “Live in Napoli” alcon nuovi spettacoli e concerti all’insegna delladale unappuntamento con la rassegna “Pietre miliari”.Si inizia venerdì 10 gennaio, alle 21, con il concerto di Antonio Onorato che continua il suo percorsole tra l’orizzonte afroamericano, le memorie tarantellesche e le improvvisazioni jazz.Sabato 11 gennaio, sempre alle 21, arriva l’allegria con la compagnia i Bugiardini con “B.