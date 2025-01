Amica.it - Squid Game, la serie cult che piace anche alla moda

Nei giorni pigri delle feste natalizie è arrivata su Netflix la seconda stagione di, ladei record apparsa nel 2021 dove i giochi dell’infanzia diventano una trappola mortale per i partecipanti. Le tute verdi che indossano i protagonisti sono ben lontane dai costumi glamour di Bridgerton e Sex and the City, eppure sono riuscite a creare un’onda anomala nel mondo della. Da dove arrivano le tute diL’estetica dellasudcoreana, fatta di geometrie ricorrente e colori accesi, ha contribuito al successo planetario. Il contrasto tra la violenza del gioco e il mondo dell’infanzia ha modellatola creazione delle uniformi dei partecipanti. Ispirate all’abbigliamento sportivo anni Ottanta e Novanta, le tute contribuiscono a far perdere l’identità di chi partecipa al gioco, a uniformarli come pedine del gioco, semplicemente “numeri”.