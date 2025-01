Game-experience.it - Squid Game 3, la data di uscita è stata svelata per sbaglio da Netflix?

Un errore diKorea potrebbe aver rivelato ladidi3. Difatti un video pubblicato e poi rimosso riportava il 27 giugno 2025 comed’della terza stagione, un’informazione che, se confermata, renderebbe decisamente meno lunghi del previsto i tempi di attesa per i fan della serie.La terza stagione chiuderà la trama principale della storia e sembra essereconcepita come il completamento della seconda stagione, piuttosto che un capitolo autonomo. Ma tornando a quanto detto ad inizio articolo, secondo un report di Forbes, il video pubblicato brevemente daKorea riportava unaspecifica, confermando il rilascio nel 2025 già annunciato in precedenza.Questo dato risulta plausibile per alcuni elementi di cui tenere conto: la produzione delle stagioni 2 e 3 è avvenuta in contemporanea, con il regista Hwang Dong-hyuk che ha concepito un arco narrativo unico di 14 episodi diviso in due parti.