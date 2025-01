Nerdpool.it - Solo Leveling: la seconda stagione arriva su Crunchyroll il 4 gennaio

, la piattaforma di riferimento per gli appassionati di anime, ha annunciato il ritorno dicon la, intitolata -Arise From the Shadow-. La serie debutterà in esclusiva il 42025, con nuovi episodi disponibili ogni sabato alle ore 18:30.La trama diAdattato dalla celebre web novel coreana scritta da Chugong,segue le vicende di Sung Jinwoo, inizialmente noto come “il cacciatore più debole del mondo”. La sua vita cambia radicalmente quando, dopo un massacro in un dungeon di alto livello, acquisisce il Sistema, un misterioso programma visibilea lui che gli permette di salire di livello e diventare più forte a ogni battaglia.Nella, Jinwoo si trova ad affrontare nuove sfide. Dopo aver completato una missione che gli ha conferito il titolo di “Monarca delle Ombre”, Jinwoo guida un esercito di ombre nella sua ricerca dell’Elisir di Vita, un ingrediente essenziale per salvare la madre malata.