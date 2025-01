Ilrestodelcarlino.it - Smartsystem, chiusura top: "Ci voleva un tie-break così"

Quindici set in sette giorni ed un ultimo parziale dolcissimo per laEssence Hotels Fano che, a Macerata, fa il colpo grosso e mette fra sé ed il penultimo posto dieci punti di distanza: "Era un po’ di tempo che non vincevamo un tie– afferma Stefano Mengozzi – e a Macerata è sempre difficile giocare. Pensiamo che loro quasi tutti i punti li hanno conquistati in casa, la nostra vittoria è il frutto del lavoro svolto in palestra in tutti questi mesi. Dedico il successo a società, gruppo squadra e tifosi". Partita dai due volti con Macerata cresciuta nel corso del match: "Vero – continua il romagnolo – il loro opposto Klapwijk ha alzato il livello in battuta e in attacco, penso però che il match sia stato equilibrato con pochi palloni che hanno deciso il parziale e la partita".