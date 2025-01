Zonawrestling.net - SIW: Info & Card finale “System Sword Tournament 2025”

Lee ladi “”, la terza edizione del Torneo della Superior Italian Wrestling, in programma Sabato 4 Gennaio al SIW Training Center di Cascina (PI):SIWSabato 4 Febbraio – Cascina (PI)SIW Training Center – Via ToscoRomagnola 32/34Inizio Show Ore 17.00 – Prenotazione Biglietti QUISIW– QuartiSid Scala Vs Alessio MoroPicchio Vs Nico inverardiRenzo Rose vs Star BoySwan Vs Alex FlashSIW Superior Italian ChampionshipVittorio Bruni (c) Vs Mirko MoriSIW– Semifinali??? Vs ?????? Vs ???SIW