Se per il Pd non è Islam è Capodanno

Ieri un importante esponente del Pd ha spiegato in tv che la gangica che ha preso in ostaggio piazza del Duomo a Milano inveendo contro l'Italia che l'ha accolta è «perché è». Verrebbe da pensare che anche il Veglione di Cecilia Sala a Teheran distesa sul pavimento di una cella di punizione sia la variante locale di questi Capodanniici che tanto piacciono a Alessia Morani. Non so se serve dire che a me non piacciono e penso che nei prossimi anni le cose peggioreranno ancora. In questo quadro, tutti vogliamo libera Cecilia Sala perché siamo una democrazia. E sappiamo che la libertà esiste solo qui. Sappiamo che non è una donna in stato di arresto ma è un ostaggio. Sappiamo che le donne in Iran valgono zero perché quello è un regime che le ingabbia nei veli e nei burqa e le considera paria, schiave dell'uomo.