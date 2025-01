Ilfattoquotidiano.it - Salvini esulta: “Con nuovo Codice della strada morti calati del 25%”. Ma i dati lo smentiscono: “Falso, non tiene conto degli incidenti in città”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nei primi 15 giorni di vigore delsono diminuiti del 25%“. Matteoda giorni. In una diretta social il ministro delle Infrastrutture e vicepremier passa in rassegna i: “50 vittime” inli contro le “67 dello stesso periodo” del 2023. Numeri che confermano che “ne sta valendo la pena, significa fare del bene, significa fare buona politica“, è il suo commento, ribadito anche oggi. Ma è l’Associazione Sostenitori e AmiciPoliziale (Asaps) a smentirlo: “Tale dichiarazione appare fuorviante ed imprecisa“, spiega il presidente Giordano Biserni. E il perché viene subito spiegato: ipresentati da“rappresentano solo quelli rilevati da Pole Carabinieri, che sono il 34%con lesioni, in quanto il restante 66% viene rilevato dalle Polizie Municipali” che riguardano “gli scontri con lesioni in ambito urbano dove maggiori sono le collisionili cone feriti”.