Salt Bae apre in Italia tre ristoranti | Roma Milano e Napoli – VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Bae sbarca intre.Nel 2025Bae, il ristoratore turco famoso per i suoisocial ma anche per i prezzi – non proprio accessibili – dei suoi, ha investito nel nostro Paese, prevedendo l’apertura di ben tre locali a.L’annuncio è arrivato dallo stesso Nusret Gökçe (vero nome diBae), attraverso unpostato sul suo profilo Instagram.Il post diBae“Ecco come entriamo nel 2025 – ha scrittoBae nella didascalia del filmato in cui si vede firmare una serie di contratti: Città del Messico,, Cappadocia,. Auguro a tutti il meglio per il nuovo anno”. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Nusret#bae (@nusret)Delle cinque nuove aperture annunciate, quindi, tre saranno in