Rybakina richiama Vukov ma la Wta sospende il coach | indagini in corso per infrazione del codice di condotta

La vicenda che coinvolge Elenae il suo exStefanocontinua a tenere banco in questo inizio di stagione. La decisione della tennista kazaka di tornare a lavorare conha infatti portato alla luce una procedura inda parte della Wta riguardante ilcroato, accusato di una possibile violazione deldie in particolare di abusi psicologici sulla sua atleta. In un articolo pubblicato su The Athletic, viene rivelato cheè stato sospeso provvisoriamente dalla Wta, una misura che scatta automaticamente quando è inun procedimento disciplinare.Il classe ’87 nativo di Zara aveva accompagnatonel suo perdi crescita dal 2019 fino alla separazione avvenuta poco prima dello US Open 2024, e durante questo periodo la classe ’99 ha vinto il suo primo slam nel 2022 a Wimbledon e si è spinta fino alla posizione numero tre del ranking.