Per Teo Mammucari le cose si mettono male, spunta la verità: ecco perché ha lasciato la tv «Raccontava cose intime»

Teo, uno dei comici più amati della televisione e del teatro, aveva deciso di tornare sul palcoscenico con il suo spettacolo teatrale Appuntamento al buio. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua intervista a Belve, che aveva scatenato polemiche, il comico ha annunciato la sospensione del tour per «motivi personali e di salute».Un annuncio che ha sorpreso molti, ma che ora sembra legato a motivi ben più profondi di quanto non si fosse inizialmente immaginato. Una nuova ricostruzione fa infatti luce su una possibile causa dietro il suo allontanamento dai riflettori, che coinvolge anche la sua ex compagna, Thais Wiggers. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro la sua decisione di fermarsi.Belve non c’entra nulla:Teohala tv e il teatroNonostante l’intervista di Belve e la polemica suscitata dal suo comportamento nei confronti di Francesca Fagnani, sembra che il vero motivo dietro la decisione di Teodi interrompere il suo tour teatrale sia legato proprio al contenuto del suo spettacolo.