Lanazione.it - Montemignaio: i 50 presepi in mostra visitabili fino al 10 gennaio 2025

Arezzo, 3– C'è ancora qualche giorno per visitare i 50artigianali disparsi nelle frazioni del paese. La prima edizione di "in" si conclude infatti il prossimo 10. Fa eccezione il celebre presepe di Teresa e Tito, che sarà visitabileal 2 febbraio. La prima edizione di "in", inaugurata il 7 dicembre scorso nella frazione di Castello con l’accensione dell’albero di Natale, offre ai visitatori l’opportunità di ammirare creazioni uniche realizzate con materiali come pietre, legno, ceramica e ferro battuto. Tra ipiù significativi: Il presepe a grandezza naturale di Casodi, con una stalla ricostruita al centro della frazione e i Re Magi lungo la strada. Il presepe nel Cassero del Castello, incastonato in una bifora che incornicia la valle del Casentino.