Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, l’ultimo capitolo sulla pista da bob è clamoroso: “Se i lavori non finiscono in tempo, il piano B è Lake Placid, negli Usa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un articolo pubblicato sul Wall Street Journal, riguardante la possibile disputa delle gare olimpiche 2026 di specialitàUsa, ha riaperto il tormentoneda bob di. Impresa Pizzarotti e Infrastrutture2026 (Simico) stanno costruendo l’impianto dopo aver abbattuto il bosco di Ronco, ma idevono essere ultimati entro metà marzo, almeno nella parte strutturale che renda possibile la pre-omologazione da parte del Cio e delle Federazioni degli sport di scivolamento. È la condizione necessaria per consentire l’omologazione nell’ottobre 2025 ed evitare la cosiddetta soluzione B, che porterebbe le Olimpiadi a 6.364 chilometri di distanza, nell’impianto di, stato di New York.La notizia non è nuova per i lettori de ilfattoquotidiano.it, visto che Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione2026, lo aveva già dichiarato nel maggio 2023, confermando che “c’è unB per tutto”.