Lanazione.it - Massacrato dal “branco“: "In venti contro uno"

Leggi su Lanazione.it

ORVIETO Ragazzo di colore aggredito da unana di coetanei, probabilmente del posto. L’episodio sarebbe avvenuto in piazza Duomo la notte del 31 dicembre intorno alle 2, ma non è stato denunciato alle forze dell’ordine. Almeno fino a ieri. A segnalare l’accaduto è stata invece una donna sui social che ha raccontato la scena a cui ha assistito, invitando chi avesse informazioni più precise a segnalarle ai carabinieri e alla polizia. "In piazza Duomo, accanto alla gelateria e alla fontanella dove c’ è meno visibilità- riferisce la donna- un gruppo di circaragazzi, tra 15 e 20 anni, ha preso a pugni e calci un ragazzo nordafricano, residente a Orvieto. Da lontano, io e altre persone non appena ci siamo accorti delle urla ci siamo diretti verso la scena della violenza ma gli aggressori sono scappati scendendo le scalette tra l’enoteca e il negozietto di souvenir.