Ilrestodelcarlino.it - Lotteria Italia 2025, boom di biglietti venduti in Emilia Romagna: ecco quanti

Bologna, 3 gennaio– Si avvicina il 6 gennaio e il cuore deglini torna a battere per lae i suoi premi milionari, estratti durante la trasmissione speciale di Affari Tuoi su Rai Uno, quest’anno condotta da Stefano de Martino. Il sogno di tutti è quello di vincere il primo premio da 5 milioni di euro. Anche quest’anno le vendite deisono in crescita in. L’, a poche ore dal termine delle vendite dei, si piazza al quarto posto per tagliandi staccati dietro Lombardia, Lazio e Campania e attesta un trend in salita del 30%. Come riporta Agipronews, i tagliandi staccati a livello nazionale sono 8,65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi.