Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 6-6, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: tiebreak per decidere il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3. Ottimo scambio condotto dallo spagnolo che ha tre set point.5-3. Dritto bellissimo diche lascia fermo l’iberico.5-2. Ancora una prima vincente per l’azzurro che prova a mettere pressione sullo spagnolo.5-1. Servizio vincente per, ma potrebbe essere troppo tardi.5-0. Troppo remissivoche accusa la spinta del suo avversario.4-0. Il servizio dello spagnolo è vincente con la traiettoria al centro.3-0. Erroraccio diin uscita dal servizio.2-0. Lascia troppo l’iniziativa all’avversario l’azzurro e lo spagnolo chiude con la smorzata.1-0. Non passa il rovescio lungolinea di.6-6! Vince uno scambio di sofferenza lo spagnolo eparziale che giunge al