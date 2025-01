Quotidiano.net - L'Epifania fa rima anche con la tavola. Consigli su come prepararla al meglio

L'è un'occasione speciale per riunire amici e familiari e celebrare, tutti assieme, una tradizione unica del nostro Paese: per questo, oltre a cucinare i piatti preferiti dai nostri commensali, non facciamoci sfuggire l'opportunità di apparecchiare una bellache ci ricordi che ancora per un giorno è festa! Tra iper creare unaperfetta c'è sicuramente quello di utilizzare per accessori e decorazioni una palette di coloriil blu, l'oro e il bianco che richiamino l'idea dei Re Magi. Per quanto riguarda la tovaglia, sceglietela elegante, magari in lino o cotone con motivi natalizi o in tinta unita, in modo che faccia risaltare gli accessori e, a proposito di accessori, optate per piatti bianchi o di porcellana con decorazioni dorate o artistiche. Se proprio volete dare un tocco per così dire "rustico", poteteutilizzare piatti in ceramica colorata, ma non esagerate con i decori! Per le posate andranno benissimo quelle in acciaio inossidabile o, se preferite, dorate per un effetto elegante.