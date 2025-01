Cityrumors.it - La nuova offerta Poste luce-gas fino al 22/01: cosa comprende

Leggi su Cityrumors.it

-gas ha proposto ai propri clienti, e non, un’che ha come scadenza il 22 gennaio e chenumerose convenzioniLa spesa sulle bollette è sempre un macigno sulle tasche degli italiani, soprattutto perché quando si tratta die gas si parla di due necessità ormai primarie per la vita dell’uomo, beni centrali all’interno dell’economica di un’abitazione. Ragion per cui, l’attenzione deve essere sempre massima intorno a offerte che ci possano permettere di spendere il meno possibile, senza rivedere il fabbisogno giornaliero.La-gasal 22/01:– Cityrumors.itIn questo senso, una mano arriva direttamente daItaliane, ovvero l’azienda nazionale italiana che si occupa di fornire servizi postali, logistici, bancari, assicurativi e di telecomunicazione.