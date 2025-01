Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Serafini: “Musah ha stravolto la partita, si è dato molto da fare”

Luca, giornalista rossonero, è intervenuto come di consueto negli studi diTV. Durante il suo intervento, ha analizzato la vittoria delnella semifinale di Supercoppa Italiana contro lain rimonta. Ecco, di seguito, le sue parole: "Conceicao ha detto che il calcio è semplice. Ogni tanto è complicato anche spiegarlo: al 71esimo non c’era un segnale di pareggio del. Nel primo tempo la Juve non ha approfittato di unche era in trance: c’era un problema strutturale a centrocampo. Nel secondo tempo la musica non è cambiatama laha anche problemi strutturali. Il cambio dihala, è più adatto ala mezzala e si èda. Nonostante questo la costruzione è stata sempre macchinosa. La chiave è stata: più protezione dietro e incursione davanti.