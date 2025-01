Ilgiorno.it - Italia Nostra. Altro incarico per Muraca

Un riconoscimento nazionale prestigioso per il suo lungo percorso di impegno civile e associazionistico nella difesa del patrimonio culturale e naturale. Antonio(foto), presidente della locale sezione diSondrio, con circa 1.400 voti, è stato eletto membro del Collegio dei Probiviri di. La sua elezione si inserisce in un contesto di rinnovamento per: alla guida della sezione lombarda è subentrato Massimiliano Greco, già vicepresidente della sezione di Sondrio.durante la presidenza della sezione di Sondrio si è distinto per iniziative quali la battaglia per l’area naturalistica dell’Alute a Bormio, minacciata da progetti olimpici. La sezione locale si è resa protagonista del Sondrio Festival introducendo il premio Monti per il documentario che meglio tratta i temi di tutela paesaggistica ed ambientale.