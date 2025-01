Inter-Atalanta e i dubbi sul primo gol | Gasperini attacca nel post-partita

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Nuovo anno, solita storia: il calcio italiano è sempre nell’occhio del ciclone quando si parla di arbitraggio e scelte dei direttori di gara. La primadel 2025 è stata, match valido per la prima semifinale della Supercoppa italiana (che si sta giocando a Riyad).La vittoria dei nerazzurri meneghini ai danni di quelli bergamaschi è frutto della doppietta di Denzel Dumfries, il quale ha segnato ilgol in un’azione in cui gli atalantini dihanno lamentato delle irregolarità.: “Ilgol è assurdo”Con il 2 a 0 di ieri, l’arriva a sette vittorie consecutive contro l’, diventandone la bestia nera. Una vittoria schiacciante, merito della grande concentrazione e prestazione degli uomini di Simone Inzaghi.A decidere la prima semifinale della Supercoppa è Denzel Dumfries, autore di una doppietta: prima con una rovesciata, poi con un destro potentissimo verso la porta di Carnesecchi.