Amica.it - Il chestnut brown sarà il colore capelli più amato del 2025?

chiari eluminosi non sono sinonimi, anche se spesso si tende a confonderli. Quando si pensa aluminosi infatti, i primi colori che vengono in mente sono i biondi e i rossi. Eppure ci sono nuance dicastani non hanno nulla da invidiare alle chiome più chiare. Come per esempio icolor castagna, o, la shade che ogni brunette desidererà nel. Questo color castagna perpotrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per dare luce alla chioma, offrendo un’alternativa inedita e sofisticata alle solite sfumature di biondo. E prima di storcere il naso, c’è una premessa. Questoè completamente personalizzabile, così che si possa adattare ad ogni base di partenza e tonalità di carnagione.