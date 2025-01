Lanazione.it - Firenze, in prima italiana lo spettacolo ‘Ma l'amor mio non muore’

, 3 gennaio 2025 – Unodeliziosamente ironico per raccontare il corpo che invecchia mentre l’anima conserva la verve per lanciarsi in atti sfrenati. Questo è “Ma l'mio non muore / Epilogue”, ultimo lavoro della compagnia belga Wooshing Machine che andrà in scena insabato 11 gennaio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111R) nell’ambito della stagione a cura di Versiliadanza. Seguito naturale della Trilogia della Memoria, lavoro in tre atti che ripercorreva la vita degli autori, lointreccia ricordi intimi e memoria collettiva nell’impronta lasciata dalla vita sui tre danzatori e coreografi – Carlotta Sagna, Mauro Paccagnella e Alessandro Bernardeschi – figli degli anni settanta e ottanta italiani, emigrati in Francia e in Belgio alla ricerca di fermento politico, sociale e culturale.