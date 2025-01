Amica.it - Cosa è successo nella quarta puntata di "MasterChef", tra le empanadas di Bruno Barbieri e ben 3 eliminazioni

Viaggio in Sud America, aItalia. Protagoniste degli episodi della, in onda su Sky e in streaming su Now, sono state le. Cioè le frittelle ripiene tipiche di quel continente. Ai giudici il compito di presentare questo cibo tipico, e soprattutto al’onore di mostrare il “repulgue”, il classico cordone a chiusura delle: per essere perfetto deve avere 13 pieghe.Guardate il video qui sopra: siete riusciti a farlo nel modo in cui ce lo mostra chef? Intanto, ecconegli episodi in onda il 2 gennaio.di “”PerItalia, quella del primo giovedì dell’anno è stata una serata. “tinta di rosso”. Ma non è tutta colpa degli imprevisti che, fin dalle prime battute, hanno condizionato le performance dei concorrenti.