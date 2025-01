Consigli Fantacalcio 19 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

19. La Serie A è al suo giro di boa, tante squadre ormai non possono permettersi più di sbagliare, proprio come anche tu non puoi più permetterti di sbagliare la formazione al. Ma per questo, ci sono i nostri19: portieri daStankovic (Venezia-Empoli): il periodo di forma è di quelli magici. Le ultime due partite sono state un manifesto per le sue qualità, contro un attacco dell’Empoli non brillantissimo può ripetersi.Vanja Milinkovic Savic (Torino-Parma): il Parma ha segnato solo 9 gol dei 25 fatti lontano dalla propria casa. Il clean sheet è dietro l’angolo.Mike Maignan (Como-Milan): in una 19^piena di big match affidarsi a Maignan può essere un riparo. Il Milan, nonostante le varie difficoltà, è la quinta miglior difesa del campionato.