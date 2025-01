Lapresse.it - Cecilia Sala, ambasciatrice italiana ricevuta al ministero Esteri Iran

Continua il pressing del governo italiano sull’per arrivare alla liberazione di, rinchiusa nel carcere di Evin di Teheran dal 16 dicembre scorso. A quanto si apprende da fonti informate, l’nella Repubblica Islamica, Paola Amadei, è stataaldegliiano in merito al caso della giornalistaarrestata., lunedì al Copasir audizione di Mantovano Il sottosegretario Alfredo Mantovano intanto si presenterà lunedì 6 gennaio, alle 14, davanti al Copasir per riferire della vicenda. Presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, renderà per conto del governo comunicazioni in merito al casoal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. La convocazione segue il vertice tenutosi ieri a Palazzo Chigi sulla detenzione indella giornalista