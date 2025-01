Lettera43.it - Caso Mohammad Abedini, l’Iran: «L’Italia lo rilasci, non segua la politica ostile degli Usa»

Mentre i genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa,ha protestato formalmente per l’arresto diNajafabadi, definendo la detenzione «illegale e in linea con gli obiettivi politici ostiliStati Uniti». Il direttore generale per l’Europa occidentale del MinisteroEsteri di Teheran, Majid Nili Ahmedabadi, ha incontrato l’ambasciatrice italiana Paola Amadei per affrontare il.LEGGI ANCHE: La corsa contro il tempo per Cecilia Sala prima di Trump, il silenzio del M5s e altre pilloleCecilia Sala con il premio La penna d’oro (Imagoeconomica).Teheran: «non corra il rischio di compromettere i rapporti tra i nostri Paesi»Durante il colloquio, Ahmedabadi ha dichiarato: «Gli Usa prendono in ostaggio gli iraniani nel mondo, imponendo le loro leggi in altri paesi: questo non solo danneggerà i legami Iran-Italia, ma è contro le leggi internazionali».