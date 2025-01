Unlimitednews.it - Ammiraglio De Carolis “Massimo impegno per la sicurezza marittima”

ROMA (ITALPRESS) – “Quella del Vespucci è un’impresa straordinaria che qui ad Abu Dhabi, settima tappa del Villaggio Italia nel Tour Mondiale, mi ha regalato emozioni uniche che in 42 anni non avevo mai vissuto. Il mio augurio a tutti gli italiani non può che essere di buon vento per un 2025 sereno e proficuo”: lo ha detto il Comandante in Capo della Squadra Navale,Aurelio De, al termine della cerimonia di chiusura del Villaggio Italia di Abu Dhabi.(video: ufficio stampa Tour Mondiale Vespucci)fsc/gslUnlimited News - Notizie dal mondo