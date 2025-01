Panorama.it - Viola l’affidamento in prova, Alemanno in carcere a Roma

Capodanno a Rebibbia. L’eterna lotta tra politica e magistratura ha un nuovo capitolo, con un titolo che ricorda i cinepanettoni. Ma qui c’è poco da ridere, visto che un ex ministro ed ex sindaco della Capitale, Gianni, all’età di 66 anni, è finito, a poche ore dal cenone di San Silvestro, in galera per la sospensione della misura delinai servizi sociali che gli era stata concessa nel novembre 2023 dopo la condanna definitiva a 22 mesi per traffico di influenze nel processo sul cosiddetto Mondo di mezzo.Ma soprattutto emerge, tra le righe del provvedimento emesso dal giudice di sorveglianza Marina Finiti, la notizia di nuove contestazioni a carico diper emissione e utilizzo di fatture false e per riciclaggio, accuse collegate all’inchiesta su una fornitura di tute protettive anti Covid che, nel 2022, ha portato all’arresto dei fratelli Piccolo, Massimiliano e Samuele.