Ilgiorno.it - Vimercate festeggia . Omar non si fa aspettare. È suo il primo fiocco negli ospedali brianzoli

Mohamed Nagi batte tutti: è lui ilbambino ad avere visto la luce in Brianza nel 2025, a, quando la mezzanotte era trascorsa da soli 32 minuti. Ad accoglierlo, mamma Jihad Badawy e papà Mohamed Nagi El Morsi. Secondo Giorgio Iannello, a Desio, nato all’1.18, terza alle 2.26 Fairuz El Gamba, che ha sorriso a mamma Rabab Ettaki e papà Mustapha El Gamba, di Briosco. Sempre una bambina è l’ultima nata a Carate, Aurora Maspero, che ha pianto per la prima volta alle 20.45 del 31 dicembre per la gioia dei genitori Michela e Gianluca. A, l’ultimo nato del 2024 è stato Michele, arrivato alle 13:31 del 31 dicembre. A rallegrare la prima notte dell’anno a Monza, alle 5.19, la villasantese Nayra, 2.835 grammi, accolta fra le braccia di mamma Samiratou e papà Abdulaziz.