Verso Roma-Lazio | domani alle 13 | 00 la conferenza stampa di Ranieri

Si avvicina sempre di più il match tra. Una sfida molto attesa, soprattutto in un momento così delicato per i giallorossi. Il club della Città Eterna, infatti, ha iniziato malissimo questa stagione e, passo dopo passo, anche grazie alla guida disi sta riprendendo. Certo è che il processo di cura di Sir Claudio ancora deve risolvere qualche dettaglio, ma la sfida contro i biancocelesti potrebbe essere una svolta importante. Vincere il Derby darebbe tantissime energie mentali ai calciatori della Lupa e, soprattutto, maggiore consapevolezza nei propri mezzi.A tal proposito a parlare in vista del Derby trasarà Claudionella consueta. Le domande di ritoil mister giallorosso verranno poste nella giornata di, 3 gennaio,ore 13:00.