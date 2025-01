Isaechia.it - Uomini e Donne, “trovati un uomo, non un cane!”: la (perfetta) reazione di Giulia Latini

Leggi su Isaechia.it

, nota per aver partecipato adnel 2017 come corteggiatrice di Luca Onestini, è di recente tornata single.A dicembre dello scorso annoaveva ufficializzato la relazione con Matteo Carrano, protagonista della serie Prisma, cancellata lo scorso settembre (QUI i motivi). In occasione dell’annuncio della fine della serie, l’influencer intervenne sui social a difesa della qualità del prodotto di Prime Video. “Favorire i numeri a scapito di qualità e contenuti è davvero svilente per un’Arte come dovrebbe essere il cinema“, aveva scritto sui social. Dopo poco tempo, precisamente ad inizio dicembre, era iniziato a circolare un rumor secondo cui il 24enne avrebbe traditocon la tiktoker e collega Jenny De Nucci. I due attori, infatti, erano stati visti insieme in un negozio Ikea e, da quanto emerso, la loro frequentazione era già in corso da settimane.