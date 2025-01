Trofeo delle Regioni 2025 la pallanuoto maschile al Polo Natatorio di Ostia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 gennaio– Si apre con laal Centro Federale –Acquatico Frecciarossa diil nuovo anno. Ed è tutto pronto allidense, per ospitare 18 squadre, divise in tre gironi. IlIPpromette emozioni e ricordi intensi.La competizione è cominciata oggi, 2 gennaio con le prime partite. Domani si svolgerà dalla giornata di domani, quando ci sarà la cerimonia d’apertura. La finale è in programma lunedì 6 gennaio.Il programma, i gironi, i primi risultati, l’albo doro e le finaliedizioni precedenti – Fonte federnuoto.itSono iscritte 18 squadre, divise in tre gironi nella fase preliminare e previste 71 partite di 4 tempi da 6 minuti continuati. Ciascuna squadra può essere composta da un massimo di 15 giocatori per un totale di 270 atleti partecipanti.