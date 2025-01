Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 19:00

LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anularerallentato sulla carreggiata esterna tra l’uscita Appia e via Tuscolana Sud A1 diramazioneSud code e rallentamenti tra Torrenova e il grande raccordo anulare fuori raccordo sulla via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia non molte gli spostamenti registrati in questione nella capitale E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità