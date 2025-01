Tennis | Djokovic fa 20 su 20 contro Monfils Rublev subito out a Hong Kong

Leggi su Sportface.it

Non solo Musetti, Arnaldi e United Cup. Nella giornata di giovedì 2 gennaio si sono disputati numerosi incontri di, che hanno regalato tante storie interessanti, ma anche delle sorprese inaspettate. Le luci dei riflettori erano puntate sul confronto tra Novake Gaela Brisbane, ma c’era grande curiosità anche per il primo match del 2025 di Andrey, in campo a. Ecco cosa è successo.Nole da recordGrazie al 6-3 6-3 rifilato a Gaelnel secondo turno dell’Atp 250 di Brisbane, Novakha scritto una nuova pagina di storia. E’ infatti diventato il primo giocatore nell’era Open a vincere 20 partite su 20lo stesso avversario. Gli anni passano ma il copione non cambia e per il francese non c’è nulla da farel’ex numero uno al mondo.