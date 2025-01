Inter-news.it - Supercoppa, niente minuto di silenzio per Agroppi: il motivo – SM

Quest’oggi alle ore 20 inizierà ufficialmente laItaliana in Arabia Saudita. Inter e Atalanta in campo, la Lega Serie A e la FIGC in accordo prendono una decisione forte suldiper Aldo. La spiegazione da Sport Mediaset.DECISIONE – La Lega Serie A ha deciso che non ci sarà nessundiper Aldo. Ex calciatore e allenatore, ha vinto due volte la Coppa Italia e raccolto cinque presenze con la maglia della Nazionale. Oggi inizierà laItaliana, in Arabia Saudita a Riyadh si scontreranno Inter e Atalanta alle ore 20. La FIGC nelle ore precedenti aveva comunicato che sarebbe stato indetto undiin tutto il weekend tra Serie A ein ricordo dell’ex calciatorescomparso. In accordo le due organizzazioni hanno però fatto dietro front, ricordando gli spiacevoli episodi degli scorsi anni.