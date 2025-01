Sport.quotidiano.net - Samb, gennaio di fuoco . Dall’Atletico a L’Aquila

Il mese dipotrebbe essere quello decisivo per la. In primo luogo per un calendario non proprio agevole e poi perché con la riapertura del mercato dei professionisti ed il continuum di quello dei dilettanti per gli svincolati e per chi chiede la rescissione dell’accordo in corso, il club rossoblù potrebbe mettere a segno il colpo Alessandro Sbaffo. Ma ciò che conta, ad oggi, è il match di domenica prossima con l’Atletico Ascoli. Un avversario rognoso non solo per le qualità tecniche della formazione bianconera ma perché arriva al termine di una lunga sosta che di solito alla ripresa delle ostilità riserva sempre parecchie sorprese. Per questo motivo laè tornata già da ieri pomeriggio ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’ Ascoli. Palladini recupera anche Paolini, Pezzola e Baldassi e quindi contro i bianconeri di Seccardini avrà l’imbarazzo della scelta.