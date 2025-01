Lanazione.it - Saldi invernali: parte la corsa allo shopping scontato

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Al via idi fine stagione innza il 4 gennaio. Aspettative per i negozianti che si preparano a farea prezzi scontati. L'indagine di Confesercenti conferma l'interesse dei consumatori a rinnovare il guardaroba. I negozi di vicinati restano un punto di riferimento per chi è a caccia di occasioni. “I negozi tradizionali” commenta Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti Arezzo “sono in vantaggio rispetto all'online come accaduto nell’ultima settimana di Natale. Naturalmente si comprerà attraverso entrambi i canali, ma otto italiani su dieci (81%) sceglieranno i negozi per almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online”. Aspettative quindi positive con un alto interesse dei consumatori a fare. “Quasi uno su due – il 46% – ha già deciso di acquistare almeno, un prodotto” spiega Alvisi “ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare.